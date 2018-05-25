СКА подписал двусторонний контракт с форвардом Альбертом Конозовым

СКА заключил двусторонний контракт с форвардом Альбертом Конозовым, информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на двухлетний срок.

26-летний хоккеист является воспитанником питерского хоккея. Последние три года он провёл в клубе ВХЛ «СКА-Нева». В сезоне-2017/18 Конозов сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата, набрав 31 (11+20) очко. В плей-офф он принял участие в 20 встречах, записав в актив 6 (4+2) результативных баллов.

За карьеру Конозов провёл два матча в КХЛ в сезоне-2014/15 в составе подмосковного «Витязя».