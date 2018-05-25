ВХЛ может пополнить состав участников сезона-2018/19 клубом «Тамбов»

Сегодня, 25 мая, в Сочи состоялось совещание руководителей клубов Высшей хоккейной лиги. Хоккейный клуб «Тамбов», дважды выигравший первенство Высшей хоккейной лиги, может перейти на одну ступень выше — в чемпионат ВХЛ.



На совещании директор ХК «Тамбов» Виталий Касьянов представил презентационный ролик, а также весь необходимый пакет документов для повышения в классе. Также участникам совещания были представлены два других новичка лиги — тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Напомним, в марте они были исключены из КХЛ.

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