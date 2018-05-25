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«Магнитка» обменяла Железкова, Берестенникова и Янчевского в «Амур»

«Магнитка» обменяла Железкова, Берестенникова и Янчевского в «Амур»
Хоккей / КХЛ

Три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» продолжат карьеру в хабаровском «Амуре».

Клубы произвели обмен, в результате которого три молодых игрока – Артём Железков, Илья Берестенников и Марк Янчевский – отправились в стан дальневосточной команды. «Магнитка» получила за них денежную компенсацию.

22-летний Железков в чемпионате-2017/18 сыграл в 8 матчах КХЛ, не набрав очков. Большую часть сезона он провёл в клубе ВХЛ «Зауралье».

22-летний Берестенников в минувшем сезоне провёл 48 матчей за «Металлург», набрав 3 (1+2) очка.

19-летний Янчевский в сезоне-2017/18 выступал за «Зауралье», набрав в 28 матчах 12 (2+10) очков. В ходе чемпионата он был обменян из «Магнитки» в «Амур», но не сыграл ни одного матча за хабаровчан.

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