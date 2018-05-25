Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним шведским защитником Линдстрёмом

«Детройт» подписал контракт новичка с 19-летним шведским защитником Линдстрёмом
Хоккей / НХЛ

«Детройт Ред Уингз» согласовал условия контракта новичка с защитником Густавом Линдстрёмом. Соглашение подписано сроком на три сезона. В чемпионате-2018/19 он будет отдан в аренду «Фрёлунде».

Молодой игрок обороны был задрафтован «Ред Уингз» в 2017 году во втором раунде под общим 38-м номером. В минувшем сезоне он выступал во втором шведском дивизионе за клуб «Альмтуна», в 39 матчах набрав 14 очков и 34 минуты штрафа. Также Линдстрём активно привлекался на турниры юниорской и молодёжной сборных Швеции.

«Детройт» подписал новый контракт с генменеджером Холландом на два года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент