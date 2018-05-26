«Виннипег» следит за Киселевичем, Григоренко может захотететь вернуться в НХЛ

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об интересе клубов Национальной хоккейной лиги к российским игрокам.

«За исключением Ильи Ковальчука, большинство европейских игроков, за которыми следят в НХЛ, уже имеют действующие контракты. Еще одним исключением является 28-летний защитник Богдан Киселевич. Одной из причин, по которой он всё ещё доступен на рынке, является интерес «Виннипег Джетс». Впрочем у «реактивщиков» в последнее время были более важные вещи для беспокойства. Но некоторые команды в частном порядке начинают смотреть на следующую весну.

Контракты Никиты Гусева в КХЛ истекает, в НХЛ права на него принадлежат «Вегас Голден Найтс». Ситуация с Гусевым довольно хитрая. Ему исполнится 27 лет через месяц после 1 июля 2019 года, так что если он немного подождёт, то сможет выбрать себе клуб в качестве свободного агента. Есть места для 23-летнего форварда Александра Барабанова, говорят, что Михаил Григоренко может захотететь получить ещё один шанс в НХЛ», — цитирует Фридмана Sportsnet.