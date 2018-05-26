Головков: лишь единицы игроков КХЛ могут сравниться с Александром Сёминым

Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал переход нападающего красноярского «Сокола» Александра Сёмина в подмосковный клуб.

«Мы вели переговоры с Александром ещё до ухода Макса, когда не знали, уйдёт Афиногенов или нет. Эти переходы никак не связаны. Что касается Саши Сёмина, то про уровень его мастерства даже говорить не стоит. Лишь единицы игроков КХЛ могут сравниться с ним по качеству игры. Когда шёл чемпионат мира в Дании, многие сравнивали его с героями золотого мирового первенства в Квебеке. Да, прошло уже 10 лет, но вспоминая голы Саши на том турнире, многие говорили, что сейчас не так много сопоставимых ему мастеров. Да, он провел год вне КХЛ, многие о нем подзабыли. Но я уверен, что мастерство он не растерял и нам поможет», — приводит слова Головкова газета «Известия».

Контракт с опытным хоккеистом подписан на один сезон и функционирует на односторонней основе.



34-летний хоккеист в прошедшем сезоне выступал в Высшей хоккейной лиге за красноярский «Сокол», набрав в 39 встречах 36 (13+23) очков при показателе полезности "+7".