Коваленко: Шэну нужно не повторить ошибок Кареева, который потерял сезон в Уфе

Глава Профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об исключении из КХЛ тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры».



«Стратегически мы можем потерять два центра развития хоккея — Тольятти и Ханты-Мансийск. Другой проблемный момент: молодежь, которая уходит в ведущие клубы КХЛ, должна правильно оценивать ситуацию, понимать, на какие позиции она приходит, получит ли игровое время, возможности для роста и так далее.



Год назад все это мы проходили с Новокузнецком, когда, например, молодой вратарь сборной России Кареев перешел в Уфу и, находясь в новом клубе на третьей позиции, по сути, потерял сезон. Сейчас из „Югры“ в тот же „Салават“ отправился форвард молодежной сборной Шэн, в СКА — форварды юниорской сборной Марченко и Морозов. Очень важно, чтобы они не повторили ошибки и нашли себя в новых командах — как, например, пару лет назад защитник Зуб, который после перехода из „Амура“ в СКА стал одним из лидеров и клуба, и национальной сборной.



Если откровенно, у „Югры“ и „Лады“ практически не было шансов сохранить свои составы. Повторюсь, по регламенту КХЛ, каждый игрок этих клубов имеет возможность беспрепятственно остаться в КХЛ — если есть предложения от других клубов этой Лиги. И то, что руководству „Югры“, в частности новому генеральному менеджеру Сергею Гусеву в такой ситуации удалось сделать несколько трансферов и пополнить бюджет клуба, — уже большой успех», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

