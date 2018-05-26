Звягин: в «Авангарде» сильная бригада голкиперов, хочу отметить Бобкова

Новый тренер вратарей омского «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал своё назначение.



«Я рад присоединиться к „Авангарду“, клуб всегда ставит серьёзные задачи, решать которые можно только всем коллективом. А вратари — важнейшая его часть. В Омске собрана сильная бригада голкиперов, хотел бы отметить Игоря Бобкова, для которого переход в Омск может стать поворотным моментом в карьере. У Игоря высочайший потенциал, я уверен, точно такая же и мотивация, в перспективе он может стать первым номером и заиграть в сборной России. Но для этого нужно много работать, постараюсь помочь ему во всем в „Авангарде“», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



Тренером вратарей «Авангарда» стал Сергей Звягин