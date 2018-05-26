АХЛ: «Лихай-Вэлли» проиграл решающий матч плей-офф, Воробьёв — без очков

Клуб АХЛ «Лихай Вэлли» проиграл четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Колдера со счётом 1:3, проиграв серию со счётом 0-4.



В решающем матче в составе «Лихай Вэлли» не набрал очков российский нападающий Михаил Воробьёв, всего в плей-офф в его активе два (1+1) очка в девяти играх. Также в составе клуба выступает форвард Радель Фазлеев, в четырёх матчах плей-офф отдавший две результативные передачи.



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