Стали известны все лауреаты сезона Высшей хоккейной лиги

В Сочи состоялась церемония закрытия сезона ВХЛ, на которой были подведены итоги чемпионата и первенства сезона-2017/18.



Лауреаты сезона Чемпионата ВХЛ:



— Лучший бомбардир регулярного чемпионата — Никита Сетдиков («Горняк» Учалы);

— Самый ценный игрок плей-офф — Александр Самонов («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший вратарь — Александр Самонов («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший защитник — Илья Назаревич («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший нападающий — Александр Шевченко («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший новичок — Владислав Сёмин («СКА-Нева» Санкт-Петербург);

— Лучший тренер — Леонид Тамбиев («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший руководитель клуба — Сергей Черкас («Динамо» Санкт-Петербург);

— Лучший судья – Сергей Юдаков;

— Приз имени Анатолия Фирсова — Никита Сетдиков («Горняк» Учалы).