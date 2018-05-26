«Ак Барс» прокомментировал уход Сергея Рыжикова из «Рубина»

Казанский «Ак Барс» в своём «твиттере» прокомментировал уход голкипера Сергея Рыжикова из футбольного «Рубина». 37-летний вратарь провёл в клубе 11 лет, по два раза выиграв чемпионат России, Кубок России и Суперкубок.



«11 славных лет в Казани подошли к концу. Сергей Рыжиков покидает «Рубин», но остаётся болельщиком «Ак Барса»! Будем рады снова видеть отличного вратаря на матчах нашей команды», — указано в «твиттере» клуба.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» «Ак Барса».

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