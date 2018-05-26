Хедман: Сергачёв проявил себя и получил опыт, который поможет нам в перспективе

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после вылета из Кубка Стэнли на стадии финала Восточной конференции отметил выросшую роль молодых хоккеистов.



«Наша молодёжь проявила себя. Многие из них — Брейден Пойнт, Энтони Сирелли, Михаил Сергачёв — получили тот опыт, который поможет команде в перспективе», — приводит слова Сергачёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин вышел в финал Кубка Стэнли! «Тампа» — «Вашингтон». Как это было Главный матч в карьере капитана «Вашингтона» оказался не просто удачным, а триумфальным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»