Сундин: между Бэбкоком и Мэттьюсом были разногласия, но это «Торонто»

Известный в прошлом нападающий Матс Сундин поделился мнением о позиции капитана в «Торонто Мэйпл Лифс».



«Легко сказать, что Мэттьюс должен бытькапитаном. Но для такой ответственности он должен быть таким игроком, который хочет её получить. Нужно быть в раздевалке, в качестве менеджера, тренера или игрока, чтобы понять, кто именно лидер. Особенно когда команда так молода.



Разногласия между Мэттьюсом и Бэбкоком? Такое бывает постоянно, просто не всегда становится достоянием прессы. Это невероятно конкурентная среда, да ещё в таком городе как Торонто, так что это часть игры», — цитирует Сундина официальный сайт лиги.