Защитник «Барыса» О`Коннор: почему-то британских хоккеистов игнорируют в КХЛ

Защитник сборной Великобритании Бен О`Коннор поделился впечатлениями от перехода астанинский «Барыс».



«Я надеюсь, что мой переход в КХЛ откроет цепочку переходов британских хоккеистов в сильные европейские чемпионаты. По тем или иным причинам КХЛ и другие лиги почему-то долго нас игнорировали, но успехи национальной команды заставят их изменить своё мнение. У Британии множество игроков, которые могут и должны стать по-настоящему успешными», — приводит слова защитника официальный сайт хоккейной лиги EIHL.

«Барыс» заключил контракт с защитником сборной Великобритании Беном О'Коннором