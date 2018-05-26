Яндач: качество хоккея в КХЛ растёт, та же «Северсталь» любому даст бой

Новый главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что рад вернуться к клубной работе после сборной Чехии.



«За моими плечами почти 25 лет тренерской работы. Последние три сезона я работал со сборной Чехии, причём первый год совмещал с работой в пражской «Спарте». Потом два сезона работал исключительно с национальной командой. За это время успел соскучиться по клубной работе и готов с новыми силами окунуться в работу.



Разница в работе между клубом и сборной? В клубе это более трудозатратно. Потому что живешь командными делами практически каждый день. Тренировочный процесс, а также по 2-3 игры за неделю – это сложный ритм работы. В сборной больше пауз между турнирами.



Следил ли я за КХЛ? Конечно, что-то мне удавалось смотреть. В большей степени по играм команд в Братиславе, где играет «Слован». Как и в любой лиге мира у каждого клуба есть хорошие матчи и плохие. Но я заметил, что качество хоккея в КХЛ все лучше и лучше. Сегодня в лиге достаточно много сильных команд: ЦСКА, СКА, магнитогорский «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и другие. Но есть и те команды, которые готовы дать бой любому лидеру. Например, та же «Северсталь». И результаты матчей стали менее предсказуемы», — цитирует тренера официальный сайт сайт «Металлурга».