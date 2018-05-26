Губерниев проанонсировал объявление нового тренера «Авангарда» в телеэфире

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сделал анонс назначения нового главного тренера омского «Авангарда» в эфире программы «Все на Матч».



«Друзья, любители хоккея! 27 мая в 23:00 мск в прямом эфире программы «Все на Матч» мы подробно расскажем о новом главном тренере омского «Авангарда»! В прямой студии будет Александр Крылов и председатель совета директоров омского «Авангарда». Будем говорить о победах гоночной команды и о хоккейном клубе. Александр Крылов сообщит интересные детали о новом главном тренере «Авангарда», которого ждут все болельщики и представители КХЛ», — сообщил Губерниев в своём «инстаграме».

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