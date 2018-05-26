Сегодня молодёжная сборная России стартует на «Кубке Чёрного моря»

26 мая в Сочи — первый игровой день традиционного международного турнира среди молодёжных сборных «Кубок Чёрного моря». В стартовый игровой день на льду арены „Айсберг“ пройдут два матча с участием российских команд.



В первом, который начнётся в 15:00 мск, сборная России (белые) под руководством Юрия Бабенко сыграет против команды Швейцарии. Накануне на ледовой тренировке хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Просветов, Шмаков, Тарасов

Красные: Баранов — Васин; Яремчук — Липанов — Старков

Белые: Ляхов — Калабушкин; Огирчук — Цицюра — Николаев

Синие: Денисевич — Грачёв, Сычушкин; Слепец — Колтыгин — Михнин

Зелёные: Ольшанский — Мотыгуллин, Холоденин; Алексеев — Галимов — Оськин.