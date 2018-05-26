Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Сегодня молодёжная сборная России стартует на «Кубке Чёрного моря»

Сегодня молодёжная сборная России стартует на «Кубке Чёрного моря»
Хоккей / Прочие

26 мая в Сочи — первый игровой день традиционного международного турнира среди молодёжных сборных «Кубок Чёрного моря». В стартовый игровой день на льду арены „Айсберг“ пройдут два матча с участием российских команд.

В первом, который начнётся в 15:00 мск, сборная России (белые) под руководством Юрия Бабенко сыграет против команды Швейцарии. Накануне на ледовой тренировке хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Просветов, Шмаков, Тарасов
Красные: Баранов — Васин; Яремчук — Липанов — Старков
Белые: Ляхов — Калабушкин; Огирчук — Цицюра — Николаев
Синие: Денисевич — Грачёв, Сычушкин; Слепец — Колтыгин — Михнин
Зелёные: Ольшанский — Мотыгуллин, Холоденин; Алексеев — Галимов — Оськин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент