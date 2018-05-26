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В каждой хоккейной секции Беларуси появится тренер по катанию

В каждой хоккейной секции Беларуси появится тренер по катанию
Хоккей / Прочие

Заместитель председателя ФХРБ Дмитрий Басков рассказал об изменениях в структуре детских хоккейных секций.

«Последние несколько лет наблюдаем картину, на которой очень ярко выражено отставание наших хоккеистов на уровне всех сборных в таком компоненте, как катание. Это заметно невооруженным взглядом.

В качестве пищи для размышления: белорусы бегают на льду, задействуя при этом максимум скорости и „физухи“, в то время как шведы, швейцарцы, финны, канадцы непринужденно катят шайбу, прилагая минимум усилий.

Хоккей начинается с коньков. В скором времени в каждой хоккейной секции страны будут открыты дополнительные ставки тренеров по катанию. Появятся вакансии тренеров по вратарям, по ОФП», — цитирует специалист официальный сайт ФХРБ.

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