В каждой хоккейной секции Беларуси появится тренер по катанию

Заместитель председателя ФХРБ Дмитрий Басков рассказал об изменениях в структуре детских хоккейных секций.



«Последние несколько лет наблюдаем картину, на которой очень ярко выражено отставание наших хоккеистов на уровне всех сборных в таком компоненте, как катание. Это заметно невооруженным взглядом.



В качестве пищи для размышления: белорусы бегают на льду, задействуя при этом максимум скорости и „физухи“, в то время как шведы, швейцарцы, финны, канадцы непринужденно катят шайбу, прилагая минимум усилий.



Хоккей начинается с коньков. В скором времени в каждой хоккейной секции страны будут открыты дополнительные ставки тренеров по катанию. Появятся вакансии тренеров по вратарям, по ОФП», — цитирует специалист официальный сайт ФХРБ.