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Тренер «Баффало»: рад возможности получить Далина, я смотрел его игру на Youtube

Тренер «Баффало»: рад возможности получить Далина, я смотрел его игру на Youtube
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли поделился мнением о шведском защитнике Расмусе Далине.

«Я смотрел игру Далина на Youtube, это потрясающе. Он отлично впишется в нынешнюю НХЛ. Для нас важно, что мы получили право выбрать Далина. Грядущий драфт может изменить историю «Баффало».

Я понимаю, что Далин молод и ему предстоит повзрослеть и адаптироваться к новой лиге. Но видя его самообладание и хоккейный интеллект, понимаешь, что это действительно особенный игрок. На предыдущих драфтах мы также получали отличных игроков, но это будет особый случай. Далин выглядит очень мудрым для своих лет», — цитирует тренера официальный сайт NHL.

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