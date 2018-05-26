Тренер «Баффало»: рад возможности получить Далина, я смотрел его игру на Youtube

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли поделился мнением о шведском защитнике Расмусе Далине.



«Я смотрел игру Далина на Youtube, это потрясающе. Он отлично впишется в нынешнюю НХЛ. Для нас важно, что мы получили право выбрать Далина. Грядущий драфт может изменить историю «Баффало».



Я понимаю, что Далин молод и ему предстоит повзрослеть и адаптироваться к новой лиге. Но видя его самообладание и хоккейный интеллект, понимаешь, что это действительно особенный игрок. На предыдущих драфтах мы также получали отличных игроков, но это будет особый случай. Далин выглядит очень мудрым для своих лет», — цитирует тренера официальный сайт NHL.