Савченко: я не мог поехать на ЧМ без контракта, людям до меня тоже обещали

Защитник Роман Савченко рассказал, почему отказался от участия в чемпионате мира–2018 в составе сборной Казахстана.



«Мог бы я поехать на чемпионат мира? Да нет, как бы я поехал без контракта? Я сразу об этом сказал руководству. Понимаете, ситуации были разные, и они были при мне. Когда людям обещали контракт по итогам чемпионата мира. Они ехали, получали там травму, затем ездили, делали операцию за свой счет, и никто им за это деньги не вернул. А в итоге дали контракт с низкой зарплатой и еще уволили в середине сезона. Это было при мне, на моих глазах.



Гарантий вообще не было. Хотя смысл, если они всех согласовали по списку, почему подписывать после чемпионата мира, а не до? Я вот этого не могу понять. Если они нас видят в составе на следующий год, они это заявили на пресс-конференции, почему не подписать контракт до чемпионата мира, а только после? С чем это связано? Или все зависит от результата? Если же они видят в команде человека, почему с ним контракт не подписали? Ехать спокойно, играть и ни за что не переживать. Не бояться получить травму. А когда ты боишься получить травму, зачастую так и получается. Боязнь получить травму приводит к травме», — цитирует Савченко Vesti. kz.

Савченко: по ходу сезона в «Барысе» был один негатив, отвратительная ситуация