Фёдор Малыхин и Роман Манухов привезли Кубок Гагарина в Екатеринбург

Хоккеисты «Ак Барса» Фёдор Малыхин и Роман Манухов привезли Кубок Гагарина в Екатеринбург, уроженцами которого являются.

Они приняли участие в закрытии спортивного сезона в Екатеринбурге и стали одними из главных гостей праздника.

Нападающий Малыхин в минувшем сезоне провёл 31 матч за «Ак Барс», из них пять – в плей-офф. Он набрал 14 (3+11) очков. Защитник Манухов сыграл в 23 встречах за казанскую команду, из них в плей-офф – 13. Он записал в актив 5 (0+5) очков при показателе полезности «+2».