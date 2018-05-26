Болельщики «Вашингтона» устроили аншлаг на запасной арене во время тренировки

«Вашингтон Кэпитал» провёл очередное тренировочное занятие перед финалом Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

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Его посетило больше тысячи болельщиков, которые активно поддерживали команду на протяжении всей ледовой тренировки в «Кеттлер Айспекс», запасной арене «столичных» (её вместимость — 1200 зрителей).

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03:00 следующего дня).