Город в США поменял название на время финала НХЛ в поддержку «Вашингтона»

Американский город в штате Вирджиния временно поменял название на время финала Кубка Стэнли.
Ловетсвилл, в котором проживают менее 2 тыс. жителей, в ближайшие недели будет называться Кэпиталзвилль (Capitalsville) в поддержку «Вашингтон Кэпиталз». Специальная резолюция была принята сразу после того, как команда вышла в финал НХЛ, обыграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3 в серии).
29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (московское время – 03:00 следующего дня).
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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.