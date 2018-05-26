Молодёжная сборная России разгромила Швейцарию в первом матче Кубка Чёрного моря

Пятый международный ежегодный турнир молодёжных сборных Кубок Черного моря стартовал с убедительной победы команды России (белые) над Швейцарией – будущим соперником по групповой стадии МЧМ-2019 в Ванкувере. Встреча завершилась со счётом 9:2.

В составе россиян сразу три хоккеиста отметились дублями — Егор Филин, Денис Михнин и Александр Яремчук. Ещё по одной заброшенной шайбе оформили Александр Ляхов, Александр Оськин и Степан Старков.

Сегодня, 26 мая, проходит ещё один матч. Вторая встреча дня — Дания — Россия (красные) – стартовала в 18:30 мск.