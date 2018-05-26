«Питтсбург» может обменять форварда Фила Кессела

«Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Фила Кессела, информирует издание Pittsburgh Tribune-Review.

Отмечается, что форвард без негатива относится к подобному развитию событий. У него проблемы с главным тренером – Майком Салливаном, касающиеся разных взглядов на тренировочный процесс. Также Кессел отрицательно относится к тому, что ему не всегда предоставляется шанс выходить на лёд в сочетании с Евгением Малкиным.

Контракт Кессела рассчитан ещё на четыре сезона, годовая зарплата – около $ 8 млн. В сезоне-2017/18 Фил набрал 101 (35+66) очко в 94 матчах сезона НХЛ. Минувший чемпионат стал самым результативным в карьере Кессела.