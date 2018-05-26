Хенрик Лундквист поддержал попавшего в автокатастрофу 11-летнего болельщика

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выразил поддержку 11-летнему болельщику команды, который попал в серьёзную автокатастрофу в Нью-Джерси. Школьный автобус столкнулся с самосвалом, два человека погибли, около 40 детей ранены.

Лундквист отправил мальчику клюшку с автографом, чтобы поднять настроение. У 11-летнего Брендана тяжёлое сотрясение мозга. Он занимается хоккеем и после выздоровления мечтает вернуться в игру.

Фото: nhl.com

«Хенрик протянул нам руку помощи и отправил клюшку. Такие игроки, как он, смотрят на хоккей не просто как на игру, для них это нечто большее. Они образцы для подражания, могут сделать чей-то день потрясающим. Сегодня Брендан уснул с клюшкой Лундквиста», — приводит слова отца мальчика официальный сайт НХЛ.