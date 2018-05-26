Филин: сборная России довольна игрой со Швейцарией на Кубке Чёрного моря

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Егор Филин подвёл итоги матча с командой Швейцарии (9:2) в матче Кубка Чёрного моря.

«Вчера тренировался с «красными», сегодня переодели в белое, вышел, отработал. Не важно, за какую из команд играть, тактика и там, и там одна и та же, а цель у всех одна – чемпионат мира. Так что особо перестраиваться при переходе от «красных» к «белым» не пришлось.



Игрой с командой Швейцарии довольны, всегда приятно побеждать. Получился хороший матч, уверен, что с каждой игрой будем прибавлять и прибавлять», — цитирует Филина официальный сайт ФХР.