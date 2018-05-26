Три шайбы Овечкина и гол Орлова — в топ-10 третьего раунда плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига определила десятку лучших шайб, заброшенных в финалах Восточной и Западной конференций.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

В хит-парад вошли сразу три гола форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Они заняли десятое, четвёртое и первое места. Лучшей шайбой стал гол в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в решающем матче серии (4-3). Также в рейтинг вошёл точный бросок защитника «столичных» Дмитрия Орлова, он занял пятую позицию.

Видео можно посмотреть также на официальном канале НХЛ в YouTube.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (московское время — в 3:00 следующего дня).