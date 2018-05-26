Пять сейвов Василевского – в топ-10 по итогам третьего раунда плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига определила десятку лучших сейвов, совершённых в финалах Восточной и Западной конференций.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



В хит-парад вошли сразу пять сейвов голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского. Десятое, восьмое, пятое, третье и второе место рейтинга остались за российским голкипером, чья команда уступила в серии «Вашингтон Кэпиталз» (3-4).

Лучшим был признан эпизод с участием голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, который совершил два эффектных спасения в одном из матчей серии с «Виннипег Джетс» (4-1).

Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.