Молодёжная сборная России уверенно переиграла Данию на Кубке Чёрного моря

В своём первом матче на «Кубке Черного моря» красный состав молодежной сборной России уверенно переиграл Данию со счётом 7:1.

Дублем в составе россиян отметился Николай Коваленко. Ещё по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Булат Шафигуллин, Никита Аноховский, Евгений Каницкий, Владислав Рыбаков и Клим Костин.

Турнир стартовал сегодня, 26 мая. В первом матче дня команда России (белые) одержала разгромную победу над Швейцарией — будущим соперником по групповой стадии МЧМ-2019 в Ванкувере. Встреча завершилась со счётом 9:2.