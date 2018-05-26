Костин: мне доверили капитанскую повязку сборной, я должен это оправдать

Нападающий молодёжной сборной России (красные) Клим Костин подвёл итоги встречи с командой Дании (7:1) на Кубке Чёрного моря.

«В начале матча сегодня было немного тяжело. Может, слегка расслабленные вышли. За это и поплатились в первом периоде: пропустили пару хороших контратак соперника. В перерыве тренер сказал пару ласковых, и уже на вторую двадцатиминутку мы вышли и начали играть как следует.



На этот сбор приезжает много хоккеистов, на чемпионат мира из них попадёт ровно половина, остальные отсеются, поэтому каждый борется за место в составе. Видимо, именно из-за того что все тянули одеяло на себя, мы и поплатились в первом периоде. Во втором поговорили и вышли играть уже по-другому, выполняли тренерскую установку, в итоге все получилось.



Моя капитанская нашивка? В первую очередь для меня это значит, что я в ответе за всех ребят и должен поддерживать, если кто-то опустил руки или у кого-то что-то не получается. Или же, наоборот, поддержать и сказать продолжать в том же духе, когда кто-то сыграл хорошо. Капитан — это не просто повязка, это роль лидера на площадке и за её пределами. И раз тренерский штаб доверил мне это, я обязательно должен это оправдать», — цитирует Костина официальный сайт ФХР.