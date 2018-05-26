Овечкин: 6 тыс. болельщиков на тренировке — это круто. Весь Вашингтон взволнован

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от того, что на тренировке команды присутствовали около 6 тысяч болельщиков.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Это круто. Весь город следит за этим, Вашингтон взволнован. Всё-таки 20 лет «Кэпиталз» не были в финале. Важно то, что мы побеждаем. Вот и всё, что я могу сказать. Побеждаем и идём вперёд. Раньше «Вашингтон» никогда не был в таком положении. За всю мою карьеру здесь мы никогда не добивались такого успеха», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.