Тротц: Овечкин сказал, что докажет, что он всё ещё отличный игрок. И сделал это

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц перед отправкой команды в Лас-Вегас на первый матч финальной серии НХЛ с «Вегас Голден Найтс» оценил роль Александра Овечкина в его команде и всей НХЛ.

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«Мы кое-что обсудили, и он внёс определённые коррективы. Очень многие сомневались, что у него всё ещё оставались силы для борьбы. Но великие игроки не вписываются в общепринятые понятия. В концовке прошлого сезона чего только не говорили в СМИ и соцсетях. Было больно, и он воспринял это как личное оскорбление, сказав: «Я докажу вам, что я всё ещё отличный игрок». И он смог это сделать.



Кубок или его отсутствие не являются определяющим фактором для Александра Овечкина, потому что он стал примером для многих ребят. Под его влиянием они начали играть в хоккей. Он будет в Зале славы, причём с первого раза, как только появится такая возможность. Он добился потрясающего успеха в НХЛ, многие сейчас пытаются оценить его вклад в наш вид спорта. Благодаря ему и Сиду лига справилась с локаутом в 2005 году. Он очень много сделал», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).