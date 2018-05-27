Флёри: мы так близки к победе, я хочу поднять над головой Кубок Стэнли

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от финала НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Вратарь является одним из двух хоккеистов в составе «рыцарей» (второй – нападающий Джеймс Нил), уже выигравшим Кубок Стэнли.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Всегда даю молодым парням любой совет, который необходим. Даже приятно рассказывать истории о том, как уже побеждал. Это то, ради чего мы в хоккее. Сейчас я просто хочу выиграть. Мы так близки, я хочу поднять над головой Кубок Стэнли. Я хочу быть частью этой команды, выигравшей Кубок. Для меня это на первом месте», — сказал Флёри.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).