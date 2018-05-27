Сегодня молодёжная сборная России проведёт очередные матчи Кубка Чёрного моря

В Сочи продолжается Кубок Чёрного моря. Сегодня, 27 мая, на льду арены «Айсберг» пройдут два матча с участием российских команд.

В первом, который начнётся в 15:00 мск, сборная России (белые) под руководством Юрия Бабенко сыграет против команды Дании. Напомним, вчера в стартовой встрече турнира подопечные Бабенко со счётом 9:2 переиграли швейцарцев.

Второй матч дня — Швейцария — Россия (красные), он начнётся в 18:30 мск. Накануне подопечные Сергея Голубовича, который руководит сборной «красных», со счётом 7:1 одолели датчан.