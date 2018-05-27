Овечкин: «Вашингтон» летит в Лас-Вегас не развлекаться или играть в казино

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Перед каждым сезоном ставишь цель, так? Надо выйти в плей-офф. Выходишь в плей-офф, и следующей задачей становится выигрыш Кубка. Наша команда очень давно не поднималась так высоко, а я вообще ни разу. Только Брукс Орпик завоёвывал Кубок Стэнли и играл в финале. Команда очень рада и готова биться.

Мы летим в Лас-Вегас не развлекаться или играть в казино. Мы летим туда играть в хоккей, заниматься делом. Потом всё лето будет в нашем распоряжении. Можно будет делать всё что угодно.

Я уже не в том возрасте, чтобы слушать, как журналисты и болельщики говорят, что тот или этот хоккеист играет плохо. У меня такие слова в одно ухо влетают и из другого вылетают. В голове такое не остается», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).