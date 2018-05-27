Флёри выбрал Ван Дамма на свою роль в возможном фильме о «Вегасе»

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» рассказали о том, кто мог бы сыграть их роли в возможном фильме об успехе «рыцарей» в первый сезон в НХЛ.

Форвард Джеймс Нил предположил, что на роль голкипера Марка-Андре Флёри лучше всего подошёл бы Адам Сэндлер. Пьер-Эдуар Бельмар сказал, что лучшим вариантом мог бы стать Билли Боб Торнтон или Джонни Депп. Сам же Флёри предпочёл Жан-Клода Ван Дамма.

«Это же Ван Дамм играл вратаря в одном из своих фильмов? У него отличный французский акцент, он бы идеально подошёл», – сказал Флёри.

Также игроки высказали мнение, что на роль Джонатана Маршессо подошёл бы Том Круз, Вильяма Карллсона мог бы сыграть Крис Хэмсворт, генерального менеджера Джорджа Макфи – Джо Пеши. Главный тренер Жерар Галлан исполнителем свой роли выбрал Клинта Иствуда.