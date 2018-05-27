Несколько тысяч болельщиков посетили тренировку «Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс» провёл очередное тренировочное занятие перед финалом Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпитал».

Его посетило несколько тысяч болельщиков, которые активно поддерживали команду на протяжении всей ледовой тренировки в «Сити Арена», которая является запасной для «рыцарей». Отмечается, что занять зрительские места сумела только часть пришедших, большему проценту болельщиков пришлось остаться в холле арены, которая рассчитана на посещение довольно ограниченного числа людей.

Накануне около 6 тыс. фанатов посетили тренировку «Вашингтон Кэпиталз».

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03:00 следующего дня).