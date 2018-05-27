Витолиньш: планирую остаться в КХЛ на следующий сезон, но пока нет конкретики

Экс-тренер питерского СКА и сборной России Харийс Витолиньш заявил, что хочет продолжить работу в КХЛ в сезоне-2018/19.

«Было незабываемо выиграть золото Олимпийских игр, мы четыре года работали на это. Это достигнуто, и у нас это уже никто не отнимет, хотя было весьма тяжело. Из-за этого не удавалось следить за сборной Латвии, но они приятно удивили на прошедшем чемпионате мира, отлично сыграл вратарь Мерзликин.

На данный момент я планирую остаться в КХЛ на следующий сезон, но конкретики пока нет. Надо подождать, что и как. Время покажет, получится ли это сделать, ситуация быстро меняется», — приводит слова Витолиньша Sportacentrs.

Ранее ряд СМИ отмечал вероятность перехода специалиста в омский «Авангард».