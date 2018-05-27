«Слован» пополнится голкипером «Брно» Мареком Чильяком

Голкипер чешского «Брно» Марек Чильяк в следующем сезоне будет выступать в КХЛ за «Слован».

Об этом сообщает hokej.cz со ссылкой на агента хоккеиста Ивана Ботева. Чильяк ранее дважды был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.

В сезоне-2017/18 он сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата, в среднем пропуская 2,27 шайб за игру при проценте отражённых бросков 90,8. В плей-офф он сыграл 14 встреч, отбивая 93,5 % бросков и пропуская в среднем 1,83 шайбы за игру.

Также он принимал участие в чемпионате мира–2018, пять раз сыграв в воротах сборной Словакии. Он пропускал в среднем 2,58 шайб за игру при проценте отражённых бросков 90,8.