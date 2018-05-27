Генменеджер «Вашингтона»: думаю, на Овечкина хорошее влияние оказала жена

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как изменилась игра форварда Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне он лучше смотрится в командной структуре. Он демонстрирует самый системный хоккей в карьере. Я думаю, что его жена Настя оказала на него хорошее влияние, и это сказалось на его игре», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья (по московскому времени – в 03:00 следующего дня).