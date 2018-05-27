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Капитан «Фрёлунды» — о Далине: это уникальный игрок, он станет суперзвездой НХЛ

Капитан «Фрёлунды» — о Далине: это уникальный игрок, он станет суперзвездой НХЛ
Хоккей / НХЛ

Капитан шведской «Фрёлунды» Юэль Лундквист рассказал о впечатлениях от игры защитника Расмуса Далина, который является одним из фаворитов драфта НХЛ–2018.

«Думаю, ещё никогда в Швеции не было такого талантливого игрока в столь юном возрасте. Он уникален, уверен, что он повторит путь Макдэвида или Мэттьюса и станет суперзвездой НХЛ. У него для этого есть всё. Не сказать, что он похож на Эрика Карлссона. У него отличается стиль катания. Далин – более хитрый хоккеист, а Карлссон – взрывной. Это разные игроки», — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

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