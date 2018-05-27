Врана: люди в Вашингтоне по-хорошему свихнулись после выхода «Кэпиталз» в финал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана поделился ожиданиями от предстоящей финальной серии НХЛ с «Вегас Голден Найтс».



«Мы понимаем, какой шанс теперь для нас открыт. Весь Вашингтон сейчас стоит на ушах. Когда мы прибыли после седьмого матча из Тампы, нас ждали болельщики в аэропорту, но ещё больше в центре города и вокруг нашей арены. Это было безумие. Люди по-хорошему свихнулись, для клуба это крутая вещь. Впереди нас ждёт сложная работа, «Вегас Голден Найтс» — сильный противник», — приводит слова Враны Isport.blesk.cz.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).