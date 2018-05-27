М. Орлов: очень рад, что получил шанс попробовать силы в нижегородском «Торпедо»

Защитник Михаил Орлов, который в минувшем сезоне выступал за «Витязь» и «Динамо» СПб, поделился впечатлениями после перехода в «Торпедо». С нижегородским клубом он заключил двусторонний контракт.

«Очень рад, что мною заинтересовался клуб КХЛ, и счастлив снова попробовать свои силы этой лиге. Предложение от «Торпедо» поступило четыре дня назад. Я находился в Санкт-Петербурге на закрытии хоккейного сезона «Динамо». Пообщался с семьей и согласился. Для меня это определенно новый вызов. Буду стараться закрепиться в составе «Торпедо».

Этот сезон в «Динамо» получился плодотворным за счет хорошей работы тренерского и руководящего состава и слаженной работы команды. Все были единым целым. С начала сезона работали на достижение поставленной цели», — приводит слова Орлова официальный сайт ВХЛ.