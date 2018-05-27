Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал, как сложился для него минувший сезон, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина.



«Зарабатывал доверие в течение сезона. В каких-то ситуациях мне подсказывали – помогало. Страшно было играть первые 10 матчей, потому как понимал, что пока себя ещё не проявил. И каждая ошибка могла стать концом. Очень старался демонстрировать стабильность, показывать, на что способен. Сейчас я не хвалюсь тем, что стал обладателем Кубка Гагарина. Уже история. Надо готовить себя к следующему сезону. 30-го мая состоится командное награждение. А тогда после финального победного матча прошёл праздничный ужин. Было классно! Пригласили артистов, танцоров», — цитирует Лямкина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.