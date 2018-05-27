Экс-форвард «Сибири» и «Куньлуня» Турессон хочет продолжить карьеру за границей

Нападающий Андреас Турессон покинул швейцарский «Лангнау Тайгерс» и хочет продолжить карьеру за пределами родной Швеции.

Турессон минувший сезон начинал в «Куньлунь Ред Стар», где сыграл в 29 матчах и набрал четыре (1+3) очка. В чемпионате-2014/15 Андрес успел поиграть за новосибирскую «Сибирь» и череповецкую «Северсталь». В общей сложности он сыграл 47 матчей, набрав 25 (15+10) результативных баллов.

Может ли Турессон вернуться в КХЛ, не сообщается, однако его приоритетом является игра не в родной стране, поэтому он не принимает предложение шведского «Лулео».