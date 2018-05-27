Экс-голкипер «Вашингтона»: Овечкин прошёл через разочарования, ему это помогло

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг заявил, что форвард Александр Овечкин, пройдя через несколько поражений в плей-офф предыдущих сезонов, получил неоценимый опыт, который помогает ему теперь.



«Надо почувствовать плей-офф, пройти это, испытать разочарование, проиграв «Питтсбургу» раз, а затем два и три, увидеть, как твой принципиальный соперник Сидни Кросби выигрывает три Кубка Стэнли, а ты никак не можешь завоевать его. Тогда внутри всё переворачивается. Я уверен, что это чувство росло в нём очень давно, ему это помогает», — сказал Колциг официальному сайту НХЛ.

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).