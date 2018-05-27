36-летний форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл заявил о желании продолжить карьеру

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Скотт Хартнелл, чей контракт с клубом истекает 1 июля, заявил, что не собирается завершать карьеру.

«Если найдётся клуб, который устроит меня и мою семью, мы на 100% готовы к переезду. Сейчас смотрю матчи в плей-офф – и внутри меня горит огонь. Я хочу играть ещё. Я не хочу заканчивать сейчас. Если мне найти правильную роль, я ещё принесу много пользы. Верю в это, иначе бы сам уже завершил карьеру», — цитирует Хартнелла официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Хартнелл набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ.