НХЛ представила официальный трейлер финала Кубка Стэнли–2018

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

Национальная хоккейная лига представила официальный трейлер предстоящего противостояния.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте НХЛ.