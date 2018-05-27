НХЛ представила официальный трейлер финала Кубка Стэнли–2018

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).
Национальная хоккейная лига представила официальный трейлер предстоящего противостояния.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте НХЛ.
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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.