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НХЛ представила официальный трейлер финала Кубка Стэнли–2018

НХЛ представила официальный трейлер финала Кубка Стэнли–2018
Хоккей / НХЛ

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз».

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Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

Национальная хоккейная лига представила официальный трейлер предстоящего противостояния.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте НХЛ.

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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.
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