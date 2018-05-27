Форвард России U20 Колтыгин: остались не очень довольны игрой с Данией

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Павел Колтыгин подвёл итоги матча с командой Дании (4:1) на Кубке Чёрного моря.

«Мы сегодня победили, но игрой остались не очень довольны, могли действовать намного лучше. Были и стычки, и борьба, но это хоккей, по-другому никак. Будем готовиться к следующей встрече: проведём работу над ошибками, подробно всё разберем. У датчан хорошая команда, сильные ребята, против них сложно играть. В первом периоде они упирались, но во втором получилось их задавить», — приводит слова Колтыгина официальный сайт ФХР.